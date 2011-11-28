Венеціанська бієнале встановила рекорд відвідуваності

54-а Венеціанська бієнале сучасного мистецтва, яка триває з 4 червня по 27 листопада, встановила рекорд відвідуваності. За даними організаторів, на захід прийшло 440 тисяч чоловік, що на 18 відсотків більше, ніж у 2009 році, пише Lenta.ru.

Як наголошується на сайті заходу, бієнале не тільки побила власний рекорд відвідуваності, але й стала найпопулярнішою виставкою в Італії. За підрахунками організаторів, щодня виставку відвідували в середньому 2850 чоловік. Рекордна кількість відвідувачів, 12420 чоловік, прийшли на бієнале 29 і 30 жовтня.

У 54-ій бієнале сучасного мистецтва взяли участь представники 89 країн (у 2009 році країн-учасниць було 77). Темою виставки з подачі куратора бієнале Біче Курігер (Bice Curiger) сталі "Ілюмінації" (ILLUMInations, гра слів "освіта" і "нація").

Тріумфаторами бієнале, що одержали "Золотого лева" за внесок у мистецтво, стали американська художниця Елейн Стюртевант (Elaine Sturtevant) і австрійський художник Франц Вест (Franz West). Ще одне золото одержав американець Крістіан Марклей (Christian Marclay) за відеоінсталяцію "Годинник". Кращою національною виставкою журі визнало експозицію з Німеччини.

Несподіваною подією для бієнале стало включення в основну експозицію трьох робіт художника Тінторетто, сучасника Леонардо да Вінчі і Тіціана. Також на виставці були представлені роботи Сінді Шерман (Cindy Sherman), швейцарського дуету Петера Фішлі (Peter Fischli) і Девіда Вайса (David Weiss), відеохудожниці Піпілотті Ріст (Pipilotti Rist) і низки інших діячів мистецтв. Біля третини учасників були молодшими 35-ти років.

Україна представляла художниця Оксана Мась. Вона представила мозаїчне панно, яке називається "Post vs Proto-Renessans" – фрагменти Гентського вівтаря.