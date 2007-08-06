Бенкендорф знімає новорічну комедію «Ялинка, кролик, папуга»

Відомий український кінорежисер Андрій БЕНКЕНДОРФ приступає до зйомок новорічної комедії «Ялинка, кролик, папуга». Про це повідомляє кінокомпанія «Файно-Компані», яка займатиметься виробництвом комедії.

Як наголошується у повідомленні кінокомпанії, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН, зйомки картини проходитимуть у Києві. 7 серпня відбудеться традиційне розбиття тарілки, яким відкриється знімальний період новорічної ліричної комедії «Ялинка, кролик, папуга».

А.БЕНКЕНДОРФ створив такі хіти телеекрану, як «Кілька любовних історій», «Бандитський Петербург”, “Європейський конвой”, “Банкірші”, “Таємниця святого Патрика”, “Бомж”, “Старики-полковники”, “Вітчим”.