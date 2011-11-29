Померла донька Сталіна

У США у віці 85 років померла дочка Йосипа Сталіна Лана Петерс, повідомив Бі-бі-сі представник окружної адміністрації округу Річланд шата Вісконсін Бен Саутвік.

Смерть настала 22 листопада 2011, проте про неї повідомили тільки 28 листопада.

Світлана Сталіна народилася 22 лютого 1926 року. Після смерті свого батька в 1953 році вона взяла прізвище матері і стала Світланою Аллілуєвою.

Вона закінчила історичний факультет МДУ та аспірантуру Академії суспільних наук при ЦК КПРС, після чого працювала перекладачем з англійської мови та літературним редактором, пише РІА "Новости".

1967 року Світлана Аллілуєва, поїхавши до Індії, щоб взяти участь у похоронах Браджеша Сінгха, якого в деяких інтерв`ю називала своїм чоловіком, відмовилася повертатися до СРСР.

Переїзд на Захід і подальша публікація книжки "Двадцяти листів до одного" (1967), в якій Аллілуєва згадувала про свого батька і кремлівське життя, викликали світову сенсацію. На деякий час вона зупинилася в Швейцарії, потім жила в США.

1970 року вийшла заміж за американського архітектора В.В. Пітерса, народила доньку, незабаром розлучилася, але зберегла за собою ім`я Лана Пітерс.