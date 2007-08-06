В Ірані заарештовано учасників ”сатанинського” концерту

В Ірані заарештовано 230 відвідувачів рок-концерту, яким інкримінується порушення законів шаріату. Поліція увірвалася на захід майже під закінчення концерту в середу ввечері, західні ЗМІ дізналися про подію лише в неділю.

За інформацією Associated Press, підпільний виступ проходив 50 кілометрів на захід від Тегерана, недалеко від міста Карадж. Серед затриманих виконавець, який виступав у момент приходу поліції, а також низка рок-музикантів і реперів. За словами прокурора Караджа, більшість заарештованих - "забезпечені молоді люди, які не знали про сатанинську природу концерту".

Як повідомили місцеві ЗМІ, організатори записували на плівку дії відвідувачів, щоб пізніше шантажувати їх записами.

Молоді хлопці й дівчата танцювали й спілкувалися під час концерту, багато жінок не наділи хіджаби і одяг, який прикривав би їхнє тіло, що заборонене іранськими законами.

Поліція також конфіскувала велику кількість алкоголю і наркотиків. За словами одного з учасників концерту, частина заарештованих у суботу і неділю були випущені під заставу.

Після ісламської революції 1979 року в Ірані заборонено влаштовувати змішані вечірки і несанкціоновані концерти, співробітники міністерства культури повинні протидіяти розповсюдженню репу й рок-музики. Останнім часом влада неодноразово погрожувала застосувати міри проти "аморальної поведінки" молоді.

За матеріалами Lenta.ru