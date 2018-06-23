Весь український рок – тепер в одній книжці

У видавництві „Грані-Т”, у серії „De Profundis” вийшла книжка відомого музичного оглядача Олександра Євтушенка „Україна in ROCK”. Презентація відбулася 28 листопада, щоправда, за відсутності самого автора – він захворів.

Книжка претендує на лаконічний, але майже енциклопедичний опис практично всього українського року як явища. І Олександр Євтушенко вже має досвід подібних спроб. У першій частині видання вміщено аналіз основних стилістичних напрямків рок-музики в Україні, від металу до хіп-хопу, з основними тенденціями, історичними наприсами та найяскравішими постатями. У другій частині до уваги читача тематичні замальовки – про музику Помаранчевої революції, ситуацію в окупованому російською попсою та блатняком музичному телебаченні й радіомовленні, про окремі постаті, як-от про Кузю з „Братів Гадюкіних” чи про Володимира Івасюка (при всій дискусійності віднесення його творчості до року). Є тут і чимало фотографій українських рок-гуртів. Оформила книжку дружина автора, Олена.

– Олександр Євтушенко – єдиний рок-журналіст, який від самого виникнення українського року регулярно пише про ту музику, яка варта уваги, – сказав один з учасників презентації „України in ROCK”, Фома з „Мандрів”. Він також заспівав одну зі своїх сумовитих ліричних пісень, „А час летить…”.

– Узагалі, ця книжкова серія відпочатку була орієнтована на літературознавство, історію, психологію, публіцистику, – розповіла головний редактор „Граней-Т”, Олена Мовчан. – Ми не очікували, що візьмемося за рок-тематику. Та до нас звернувся зі своїм проектом Олександр Євтушенко, і все вийшло якось на диво просто й невимушено. А тепер уже один лише анонс цієї книжки викликав жваву реакцію серед любителів музики.

Незалежний продюсер Олександр Снідалов назвав „Україну in ROCK” енциклопедією, „рівних якій ще довго не буде”.

– Але всього цього мало. Потрібна ще величезна десовєтизація суспільства. І не тільки в питанні смаків, цінностей, люди ще повинні навчитися платити за музику, має бути інша культура споживання українського культурного продукту.

Цю суспільно-критичну тему продовжив і Сергій Архипчук, театральний режисер та режисер першої „Червоної рути”:

– Євтушенко – велетень, але він один, бо навколо – справжній неосовок, суцільні наслідки геноциду. Українці ліниві, нецікаві. А щоб платити за музику чи ще за щось, треба цікавитися. Щоб цікавитися, треба любити. А українці люблять закордонний секонд-хенд, у нас така собі країна „Секондхендія”. І сьогодні є чимало вигідних засобів комунікації, але бракує активних людей.

На завершення Сергій Архипчук представив полтавський гурт „Трансформер”. Вони виконали патріотичну пейзажно-пасторальну пісню „Євшан-зілля”, а поламаний мікрофон став для вокаліста приводом продемонструвати непогані можливості свого голосу.

Олег Коцарев