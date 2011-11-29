У Великобританії знайшли загублений мультфільм Діснея

У Великобританії архівісти знайшли мультфільм Уолта Діснея, який вважався загубленим впродовж багатьох років. У грудні його виставлять на аукціон. Мультфільм оцінюється у $ 40 000.

Мультфільм під назвою Hungry Hobos starring Oswald the Lucky Rabbit (Голодні волоцюги і кролик Освальд) був знайдений у кіноархіві Хантлі, розташованому у британському графстві Херефордшир, повідомляє BBC News.

Головні персонажі - кролик Освальд (Oswald The Lucky Rabbit), який став прототипом Міккі-Мауса, та кіт Одноногий Піт (Peg Leg Pete) - намальовані Діснеєм у співавторстві з Юбом Айверксом (Ub Iwerks) у 1927 році для серії мультфільмів студії Universal.

Першу версію - Бідний Тато - студія відхилила, назвавши зовнішній вигляд кролика незадовільним, зате взяла другий варіант, Трамвайні неприємності, із молодшим Освальдом. Продовження історії - короткометражка Голодні Бродяги - було створене у травні 1928 року. Однак воно зникло ще до Другої світової війни і з тих пір вважалося загубленим (як і деякі інші стрічки за участю Освальда).

Співробітники архіву стверджують, що не знають, як саме стрічка опинилася у їхньому розпорядженні.

Загальна тривалість мультика на 16-міліметровій перфорованій целулоїдній плівці - 5 хвилин, 21 секунда і 2 кадри, швидкість - 24 кадри на секунду.

14 грудня мультфільм Hungry Hobos starring Oswald the Lucky Rabbit буде виставлений на аукціоні Bonhams у Лос-Анджелесі з естімейтом у $ 40 000.

Працівники британського архіву сподіваються продати знахідку на аукціоні, щоб витратити виручені гроші на реставрацію 80 тисяч плівок.

"Коли ми виявили фільм, то не могли повірити очам. Ми раді запропонувати цей твір шанувальникам та колекціонерам анімації", - наводить видання Artdaily слова співробітниці архіву Аманди Хантлі (Amanda Huntley).

За словами представників аукціону Bonhams, Голодні Бродяги - "унікальний мультфільм, що займає важливе місце в історії анімації".

Нагадаємо, що влітку 2011 року працівники кіноархіву у Новій Зеландії виявили фрагменти найстарішої зі збережених на сьогоднішній день повнометражних робіт британського режисера Альфреда Хічкока.

Корреспондент

