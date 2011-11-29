У Тернополі продавали зошити з зображенням Сталіна

У Тернополі після втручання управління торгівлі припинено продаж зошитів із зображенням Сталіна.

Про це повідомив начальник міського управління торгівлі Василь Хоминець, пише Українська правда з посиланням на Тиждень.

За його словами, відразу після того, як до міської ради надійшло повідомлення про те, що в одній з торгових мереж продають зошити із зображенням Йосипа Сталіна, відбулася зустріч з підприємцями, причетними до реалізації цих зошитів.

"Ми пояснили, що у людей зі здоровим глуздом особистість диктатора викликає лише негативні емоції. Після цього вони зняли ці зошити з реалізації та повернули їх в інше місто на склад", - сказав він.

"За словами продавців, з часу надходження цієї партії вони встигли продати близько 10 зошитів. Підприємці пообіцяли, що в майбутньому така ситуація не повториться", - додав Хоминець.

Як повідомлялось, згідно з вихідними даними, зошити російського видавництва в Україні поширює фірма-продавець з Дніпропетровська.

Зошити є складовою серії зошитів "Гламурні лідери", на яких зображені лідери різних країн соціалістичного табору радянських часів з їх біографіями.