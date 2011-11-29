У Харкові до Євро-2012 відкрили п’ятизірковий готель «Superior Hotel».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, в урочистій церемонії відкриття взяли участь віце-прем’єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС.

Б.КОЛЕСНІКОВ привітав місто з появою нового п’ятизіркового готелю і наголосив, що до кінця року на підготовку Харкова до Євро-2012 з державного бюджету має надійти 200 млн. грн.

За даними організаторів, «Superior Hotel» - перший у Харкові готель такого класу, спроектований як п’ятизірковий.

Архітектори проекту - Джон СІФЕРТ з Великої Британії та українець Сергій ЯКОВЛЄВ. Обсяг інвестицій становить 210 млн. грн., загальна площа готельного комплексу - 9850 кв. м. Будівництво було розпочато у травні 2010 року.

«Superior Hotel» є одним із пріоритетних харківських об`єктів у підготовці України до Євро-2012. У готелі 50 номерів. До послуг гостей пропонується бізнес-центр з трьома залами для переговорів, багатофункціональна зала для проведення бізнес-заходів, виставок та урочистостей, центр зимового гольфу.

У зоні SPA-готелю працюватимуть закритий, відкритий і дитячий басейни, аква-кабіни, салон краси, солярій, процедурні кабінети, фітнес-зал і тренажерний зал, російська і турецька лазні. Крім того, на території готелю розташовані три тенісних корти з покриттям «clay».