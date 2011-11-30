Анджей Вайда починає зйомки фільму про Леха Валенсу

Титулований польський кінорежисер Анджей Вайда почав зйомки фільму про першого президента посткомуністичної Польщі, лауреата Нобелівської премії миру Леха Валенсу.

"Я не хочу, але я повинен", – сказав 85-річний майстер на прес-конференції, повторивши знамениту фразу Валенси, яку він сказав, коли вперше балотувався на президентський пост.

Як розповів Вайда, творець профспілкового руху "Солідарність", який сприяв падінню комунізму в Східній Європі, дав своє благословення творцям фільму.

Роль Валенси, який в кінці вересня відсвяткував 68-річчя, виконує Роберт Віцкевіч.

За словами Вайди, що зняв такі шедеври як "Земля обітована", "Людина з заліза", а також одержав премію BAFTA за картину "Катинь", це буде "найважча стрічка в його житті".

Член Британської кіноакадемії, творчість якого в 2000 році була відмічена премією "Оскар" за "п`ять десятиліть видатної кінорежисури", розповів, що в його новому фільмі будуть використані документальні кадри страйку робочих на судноверфі в Гданську, на чолі якої стояв Лех Валенса.

Фільм про Валенсу, який повинен вийти на екрани восени майбутнього року, буде присвячений подіям періоду 1970-1989 років: з початку протестів робочих до виступу Валенси в конгресі США після скидання комуністичного режиму в Польщі – перед тим, як він став президентом.

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