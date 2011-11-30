Лікар Майкла Джексона отримав максимальний строк

Лікар Конрад Мюррей, якого присяжні визнали винним у ненавмисному вбивстві короля поп-музики Майкла Джексона, засуджений до чотирьох років позбавлення волі - максимального терміну, передбаченого кримінальною статтею, повідомляє Бі-бі-сі.

На процесі стороні обвинувачення вдалося довести, що смерть Джексона настала через те, що Мюррей ввів йому смертельну дозу сильнодіючого заспокійливого засобу пропофол.

Суддя, оголошуючи вирок, назвав дії Мюррея, який лікував Джексона, "жахливим порушенням довіри".

Адвокати 58-річний Мюррея просили призначити підзахисному умовне покарання - з урахуванням відсутності у нього кримінального минулого.