Вчені створили досконалу копію скрипки Страдіварі (фото)
Метод комп`ютерної томографії
Вчені за допомогою методу комп`ютерної томографії відтворили копію однієї зі скрипок Страдіварі.
Дослідники отримали близько тисячі зображень різних частин інструменту і, використовуючи їх, змогли сконструювати точну копію скрипки, створеної Антоніо Страдіварі у 1704 році (вона відома як Betts).
Вчені спробували скопіювати всі особливості поверхні та внутрішньої структури інструменту, включаючи товщину стінок в різних місцях, тріщини, мікропошкодження і так далі. Готова скрипка була вручну покрита лаком.
Автори нової роботи розраховують, що вона допоможе фахівцям зрозуміти, в чому полягає секрет створення інструментів з хорошим звучанням.
Раніше інший колектив дослідників провів масштабний аналіз скрипок з якістю звучання від "поганого" до "прекрасного" і з`ясував, які характеристики відрізняють інструменти з найвидатнішими характеристиками від інших.