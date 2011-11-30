Вчені створили досконалу копію скрипки Страдіварі (фото)

Вчені за допомогою методу комп`ютерної томографії відтворили копію однієї зі скрипок Страдіварі.

Дослідники отримали близько тисячі зображень різних частин інструменту і, використовуючи їх, змогли сконструювати точну копію скрипки, створеної Антоніо Страдіварі у 1704 році (вона відома як Betts).

Вчені спробували скопіювати всі особливості поверхні та внутрішньої структури інструменту, включаючи товщину стінок в різних місцях, тріщини, мікропошкодження і так далі. Готова скрипка була вручну покрита лаком.

Автори нової роботи розраховують, що вона допоможе фахівцям зрозуміти, в чому полягає секрет створення інструментів з хорошим звучанням.

Раніше інший колектив дослідників провів масштабний аналіз скрипок з якістю звучання від "поганого" ​​до "прекрасного" ​​і з`ясував, які характеристики відрізняють інструменти з найвидатнішими характеристиками від інших.

ТСН