Кіркоров зізнався, що доньку йому народила сурогатна мати

Новоспечений татко Філіп Кіркоров зізнався у програмі Андрія Малахова "Пусть говорят", що стати батьком йому допомогла сурогатна мати.

Андрій Малахов прямо запитав, чи правда, що дочка Філіпа з`явилася від сурогатної матері і Кіркоров не став лукавити.

"Так. Я це сьогодні не приховую. І на моєму прикладі я хочу показати всім, що самотні люди, які хочуть мати дітей, можуть вирішити свою проблему", - заявив він.

Співак висловив аргументи щодо такого рішення.

"Звичайно, я розумію, що серед моїх шанувальниць була маса охочих народити мені дитину. Але де гарантії, що завтра цій дівчині не спаде на думку забрати у мене дитину?", - наголосив Філіп.

Зазначимо, що доньку Філіп назвав подвійним ім`ям Алла-Вікторія - на честь своєї мами і на честь головної музи всього свого життя - Алли Пугачової. Її вихованням займатиметься тітка Кіркорова.

liveinternet.ru