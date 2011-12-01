Помер чеський мультиплікатор, автор знаменитого Кротика

У середу, 30 листопада в Чехії помер Зданек Міллер - художник-ілюстратор, автор популярного мультиплікаційного персонажа - Кротика, повідомляє чеське агентство СТК.

Художник помер на 91-му році життя. Останнім часом З. Мілер жив в сільському будинку престарілих неподалік Праги.

З. Мілер створив перший мультфільм про Кротика в 1956 р. "В мультфільмах студії Walt Disney були майже всі тварини, крім однієї - тієї, яку використовував я", - говорив ілюстратор. Того ж року, коли вийшла перша серія пригод Кротика, З. Мілер отримав за неї Срібного лева на Венеціанському кінофестивалі.

Всього З. Міллер зняв більше 50 серій мультфільму, в якому, крім Кротика, з`являлися також його друзі - миша, їжачок, жаба і заєць. Персонажі мультфільму спілкуються між собою без мови, тільки вигуками, що допомогло фільму здобути велику міжнародну популярність, зауважує РосБізнесКонсалтинг.

У квітні лялька Кротика побувала в космосі на борту шаттла Endeavour, куди її взяв американський астронавт Ендрю Фестель.