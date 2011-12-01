Сьогодні в Києві стартує кінофестиваль Вік-енд у Каннах

1 грудня, в Києві відбудеться відкриття фестивалю Вік-енд у Каннах - щорічного огляду найкращих французьких фільмів Канського міжнародного кінофестивалю.

У день відкриття до Києва прибуде зоряний десант - актриса Наталі Бай, лауреат премії Оскар режисер Режис Варньє (відомий глядачам за фільмами Індокитай і Схід-Захід), а також молоді французькі режисери Стефан Рібожа і Жан-Люк Перреар, які представлять свої повнометражні дебюти, повідомили Корреспондент.net у компанії Артхаус Трафик.

Найкращі фільми міжнародного кінофестивалю в Каннах будуть показані в столиці, в кінотеатрі Київ, з 1 по 4 грудня.

Фільм Гавр, що отримав цього року Приз ФІПРЕСІ Канського МКФ, від фінського режисера та канського улюбленця Акі Каурісмякі розповідає історію про людяність в епоху іммігрантського тертя. Фільм про чистильника взуття, що приютив малолітнього чорношкірого іммігранта, також номінований Фінляндією в категорії Найкращий іноземний фільм премії Оскар, вручення якої відбудеться в лютому 2012 року.

Іронічна драма сестер Дельфін та Мюріель Кулен 17 дівчат, що заснована на реальних подіях, пропонує, за словами організаторів фестивалю, несподіваний погляд на питання підліткової вагітності. Сімнадцять неповнолітніх героїн фільму мають дізнатися, чи може незапланована дитина стати перепусткою у дорослий світ.

У гостросюжетному бойовику Стефана Рібожа Загін особливого призначення героїню відомої актриси Дайан Крюгер, журналістку, викрадають таліби. Загін особливого призначення вирушає рятувати журналістку, якій вже оголошено смертний вирок.

Романтична комедія Жана-Люка Перреара Крутий поворот розповідає про пригоди сільського кухаря, перед яким прямо з морських вод постала примхлива красуня. А спортивна драма Режиса Варньє Фінішна пряма про тандем колишньої ув’язненої і сліпого легкоатлета змусить повірити, що в житті ніколи не пізно почати все з нового старту.

Глядачі Вїк-енду в Каннах зможуть поспілкуватися з усіма гостями фестивалю. Спеціальною подією Вїк-енду в Каннах цього року стануть покази на честь французької актриси Наталі Бай, яка особисто представить київській публіці стрычки зі своєю участю - короткометражний кіноальбом 5 портретів Наталі Бай (2011) і титуловану стрічку 2005 Молодий лейтенант, за роль у якій актриса отримала французький Оскар - премію Сезар. На запитання публіки також відповідатимуть Режис Варньє, Стефан Рібожа і Жан-Люк Перреар, які особисто презентують київській публіці свої фільми.

Організаторами фестивалю Вік-енд у Каннах є Французький інститут і компанія Артхаус Трафік. Медіа-партнери: Корреспондент.net, Harper`s Bazaar, Cosmopolitan, Gala-radio, top10.ua, Gloss.ua, Kinofilms.ua.

Корреспондент.net