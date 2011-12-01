Пам'ятник на могилі Оскара Уайльда захистили від губної помади

Пам`ятник на могилі Оскара Уайльда на кладовищі Пер-Лашез у Парижі загородили товстим захисним склом.

Як повідомляє Agence France-Presse, це було зроблено для того, щоб позбавити скульптурну композицію від згубного впливу поцілунків шанувальників письменника - за багато років пам`ятник покрився жиром від губної помади.

Над могилою Уайльда майорить крилатий сфінкс з каменю роботи скульптора Джейкоба Епстайна. До 1985 року сфінкс перебував у досить хорошому стані, проте потім його все частіше стали покривати графіті, і надгробок неодноразово чистили.

Агентство зазначає, що наприкінці 1990-х років шанувальники Уайльда започаткували незвичайну традицію: вони стали цілувати надгробок, і за кілька років пам`ятник покрився шаром губної помади.

І хоча барвник, що міститься у косметиці, з часом випаровується, жирова основа залишається на сфінксі помітною, що погано позначається як на стані кам`яної статуї, так і на його зовнішньому вигляді.

У результаті до 111-річчя від дня смерті Оскара Уайльда - 30 листопада 2011 року - сфінкса було вирішено обнести захисним скляним огородженням. Проект реалізований Ірландським культурним центром.

Оскар Уайльд помер у Парижі в 1900 році. Причиною смерті став менінгіт, що виник на тлі вушної інфекції. Письменника поховали на кладовищі Байо, однак через кілька років його перепоховали на Пер-Лашез. Щорічно на могилу письменника приїжджають тисячі його шанувальників з усього світу.

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