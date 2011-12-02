Red Hot Chili Peppers виступлять у Києві в липні

Інформація про те, що культовий фанк-рок-гурт Red Hot Chili Peppers приїде до Києва - підтвердилася.

Так, як свідчить офіційний сайт гурту, в календарі їхнього світового турне з`явився Київ.

Red Hot Chili Peppers виступить у столиці України 25 липня на НСК Олімпійський.

Зазначимо, що наприкінці жовтня бас-гітарист колективу Майкл Flea Бальзарі повідомив у своєму Twitter, що RHCP збирається приїхати до Києва.

Раніше повідомлялося про те, що 16 жовтня соліст Red Hot Chili Peppers Ентоні Кідіс на концерті в Роттердамі намотав на мікрофонну стійку український прапор, який викинули на сцену київські фанати гурту.

А за тиждень до цього концерту з музикантами легендарного гурту зустрівся чемпіон з боксу українець Володимир Кличко. Всесвітньо відомий спортсмен є великим шанувальником RHCP і виходить на ринг під їхню пісню Can`t stop. Під час зустрічі він подарував музикантам боксерські рукавички зі своїм автографом.

Red Hot Chili Peppers - американський фанк-рок-гурт, заснований у 1983 році в Каліфорнії вокалістом Ентоні Кідісом, басистом Майклом Белзарі (більше відомим як Флі), гітаристом Хіллелом Словаком і барабанщиком Джеком Аіронсом. У музиці поєднуються елементи альтернативного року, фанку, панк-року і психоделічної музики. Володіє 7 преміями Греммі. У всьому світі продано понад 85 мільйонів копій їхніх альбомів.

У серпні 2011 року вийшов перший за п`ять років і десятий за рахунком, студійний альбом Red Hot Chili Peppers - I`m With You. Він став першим диском з новим гітаристом Джошем Клінгхоффером, який прийшов у RCHP в 2009 році на зміну Джону Фрусчанте.

Обкладинку для нового альбому Red Hot Chili Peppers створив скандально відомий британський художник Деміен Хьорст.

Корреспондент.net

