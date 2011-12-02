Уряд відхилив програму популяризації української книги

Уряд України відхилив програму популяризації вітчизняної книги, яку запропонувала Українська асоціація видавців разом із Державним комітетом телебачення і радіомовлення. Програма мала би подбати про пропаганду книг та читання до 2017 року, а також забезпечити просування української літератури за кордоном, повідомляє Радіо «Свобода».

Українську літературу досі мало знають в Європі, говорять в Українській асоціації видавців та книгорозповсюджувачів. Так відбувається, бо в країні немає державного органу, який би опікувався просування книги за кордоном, стверджує директор Української асоціації видавців Олександр АФОНІН.

При цьому, за його словами, Міністерство економіки відхилило концепцію популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання.

«Концепцію, яка передбачає виділення на цю сферу 1,5 мільярда гривень за 5 років, відхилили під приводом, що вона непотрібна, невчасна і обтяжлива для держави. В документі були закладені позиції про створення фонду, який би сприяв на рівні держави просуванню української літератури на європейські та світові терени. Такі програми існують у всіх країнах, при всіх дипломатичних місіях, - наголошує фахівець. - В Україні, наприклад, діють Британська рада, Ґете-інститут та інші. Ми ставимо питання руба: держава повинна не покладатися на наші маленькі зусилля - тим більше, що ми ці вояжі робимо не за рахунок державної підтримки».

Україна без державної програми підтримки книги не залишиться, переконує начальник Департаменту видавничої справи і преси Державного комітету телебачення та радіомовлення Олексій КОНОНЕНКО. Зараз діє програма до 2013 року, а наступну, зі своїми поправками, уряд ухвалить невдовзі, стверджує він. При цьому грошей навряд чи вистачить на все, що хочуть книговидавці, визнає О.КОНОНЕНКО.

«На сьогодні залишається діяти та програма, яка була. Закінчиться п`ятирічка - буде нова. Але окрім того, є ще державна програма виставкової діяльності. За цією програмою ми беремо участь у виставках у Мінську, Ашгабаті, Франкфурті, Тегерані, Варшаві, - говорить О.КОНОНЕНКО. - Також ми проводимо дві міжнародні виставки в Україні. Крім того, є державна бюджетна програма «Українська книга».

Наразі українські видавці змушені практично самотужки просувати українську книгу, вони вже не сподіваються на підтримку держави, говорить відомий в світі український письменник Андрій КУРКОВ.

Зокрема, за свої власні кошти, а також за підтримки меценатів делегація українських видавців їздила до Норвегії та Франції. А наступного року завдяки їхнім зусиллям Україну запросили бути спеціальним гостем на міжнародному літературному фестивалі у французькому місті Коньяк. Однак одиничні, навіть успішні виступи на міжнародних книжкових ярмарках та літературних форумах це - «крапля в морі», переконаний А.КУРКОВ.

«Естонія має свій інститут книжки державний, Литва, де населення таке, як у Києві, або вже й менше, - має свою інституцію державну, Латвія має. Вони видають щопівроку синопсиси чи каталоги власної літератури англійською мовою і закидають ними всі видавництва всього світу. І це при тому, що в жодній із цих країн зараз немає яскравих прозаїків. А в Україні такої установи нема, і про неї ніхто нічого не знає», - каже А.КУРКОВ.

На книжковому ринку Європи зараз немає моди на письменників з якоїсь окремої країни чи регіону. І Україна могла би зайняти цю нішу, впевнені вітчизняні письменники. Для цього потрібно створити державну інституцію просування української літератури за кордоном, забезпечити її рекламу, а також залучити до процесу відомих професійних перекладачів.