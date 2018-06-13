“Вибирай” “Антитіла”: контрастна презентація тверезій молоді

Величезній кількості радіослухачів знайомий отой поп-рок мотив “я буду-вуду-буду-вуду-буду”, який після першого прослуховування вперто застрягає у голові і крутиться там мало не тиждень. Власне, завдяки цій пісні український гурт “Антитіла” свого часу досяг популярності, пізніше випустивши ще низку радіохітів.

Тепер хлопці презентували свій другий студійний альбом з красновомовною назвою “Вибирай”, до якого увійшли 14 пісень. Найвідоміші з них вже давно викладено в інтернеті і радіоефірі, кліпи на них впевнено крокують українськими музичними каналами – “Рожеві діви” зі своїм ліричним настроєм, “Вибирай” із закликом не “пити чужі думки”, “Біла ворона” із запальною динамікою.

– Наш другий альбом “Вибирай” наповнений на 90 відсотків україномовними піснями – тут немає певних мовних упереджень, на кшталт, ми хочемо співати мовою, яка зручна для слухача – у нас є також і російськомовні, і англомовні пісні, – розповідає соліст гурту “Антитіла” Тарас Тополя. – До того ж, концепція альбому була не просто розважальною, а й соціальною – наприклад, пісні “Вибирай” і “Невидимка”, котрі закликають людей задуматись над певними речами і, можливо, у якісь моменти не наробити дурниць. Також альбом записано майже наживо, і в нього потужніша енергетика, ніж у нашої першої платівки, “БудуВуду”.

На саму презентацію альбому до столичного концерт-холу Crystal Hall зібралось чимало прихильників “Антитіл” – від 15-річних дівчат до “папіків” з довгоногими красунями. Також послухати “свіжу кров” української поп-рок сцени завітали соліст гурту “С.К.А.Й.” Олег Собчук, хореографи одного з танцювальних телешоу, хіп-хоп гурт “Новий Союз”, українська учасниця Євробачення-2010 Alyosha, гурт “Диверсанти” і “Пара Нормальних”, соліст гурту “Восьмий день” Саша Вітер. До речі, останній вважає, що “Антитіла” вже вибороли своє місце в українському музичному середовищі:

– Проблема української музики в тому, що її елітність визначається фінансовими вливаннями. Тобто, ми від початку неправильно формуємо цю еліту, – вважає Вітер. – Але є і така собі “доведена” музика – “Океан Ельзи”, “С.К.А.Й.”, котрих публіка знає і слухає давно. Та в кожного є свій слухач, тож, для “Антитіл” теж настане момент свого “давно”, коли вони стануть масштабно відомою командою. Наразі це – молодий прогресивний бенд, який зайняв своє місце – і точно не останнє – в українскій музичній культурі, а доказом цьому слугує те, що хлопці випустили вже свій другий альбом.

До того ж, музикант зазначає, що тепер молодим гуртам і виконавцям доведеться боротись за свого слухача і за можливість бути почутими вдвічі завзятіше через зменшення квоти на українську музику у радіоефірі з 50 відсотків до 25 відсотків. Разом з тим, вважає Вітер, в Україні насправді багато музики, яка заслуговує бути почутою, а не профільтрованою на користь західних колег.

Майже всі музичні гості концерту вийшли на сцену привітати гурт з виходом нової платівки, а “Диверсанти” навіть виконали кавер на антитілівську пісню “Маямі” у джазовому стилі. Цікаво, що ніхто з тих, хто виходив на сцену (хай навіть з піснею, і хай навіть Alyosha) не отримували голосніших оплесків, ніж “Антитіла”. А позаяк українці потанцювати дійсно люблять, то під сценою вже буквально на початку концерту почались запальні танці-вихилянці. Але обійшлося без майже традиційних напівп’яних слемів, після котрих когось обов’язково виводить з зали охорона (що також приємно здивувало). Та й алкоголю молодь вживала небагацько – якщо зазвичай на такого роду івентах, особливо рокових, уже звично бачити публіку з коктейлями чи банальним пивом, тут усе було доволі цивільно: з цигарками під сценою не витанцьовували, алкоголь вживали суто на барах чи за столами.

Але відвертим мінусом, який псує загальне яскраве враження, стало своєрідне міксування стилів на одній сцені в один вечір: спочатку чуємо запальні хіти від “Антитіл”, далі – попсові мотиви від “Пари Нормальних”, далі – нестаранні виспіви Альоші, тож, хіп-хоп «Нового Союзу» видається не найгіршою окрасою концерту. Звісно, молоду публіку таке розмаїття стилів і виконавців тішило, але концепція загальної органіки була безсердечно знищена вже після виходу на сцену солістки “Пари Нормальних” у ненормальній, недоречно вульгарній червоній штуці – так і не зрозуміло: чи то плаття було, чи віддалена пародія на плейбоївські боді?

Вартість квитків на концерт складала демократичні 150-200 гривень, а замовити столик можна було всього за 250-350 гривень, чим скористувалась велика кількість відвідувачів: вільних столиків цього вечора не було.

Презентацію альбому гурту “Антитіла” можна назвати контрастною: як щодо музичних стилів, згаданих вище, так і щодо публіки. Хоча соліст бенду Тарас Тополя стверджує, що ніколи в його музики не було певних вікових чи статевих упереджень:

– Ми ніколи не прораховуємо, яку адиторію залучаємо своєю музикою. Просто, у нас є єдиний критерій для будь-якого нашого слухача – це має бути свідома людина, що не ліниться думати. Ми співаємо для такої аудиторії, що здатна зупинитись і подумати про те, що ми співаємо.

Уже з 1 грудня альбом “Вибирай” можна придбати у магазинах країни, а в гурту “Антитіла” наразі вже запланований промо-тур на підтримку альбому Україною і... вихід третього альбому рівно через рік. Хоча, як зізнаються хлопці, так далеко заглядувати не хочуть. Головна мрія на даному етапі – влаштувати концерт у філармонії із акустичними інструментами з оркестровим оранжуванням:

– Це могло б показати “Антитіл” із суто нової сторони, – вважає соліст гурту. – Наприклад, наш бас-гітарист Віктор грає на контрабасі, наш клавішник Сергій – на кларнеті, наш барабанщик Ерланд – на музичній перкусії, а я десять років займався скрипкою. Тож, як для нас, так і для наших прихильників це міг би бути цікавий музичний досвід.

Катерина Зінов’єва