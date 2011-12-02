Один з перших коміксів про Супермена продали за 2 млн. дол.

Журнал коміксів про пригоди знаменитого героя американської масової культури Супермена проданий на аукціоні в Інтернеті за 2,16 млн доларів.

Один із сотні збережених журналів з першого тиражу серії про Супермена, що коштували в 1938 році 10 центів, обійшовся невідомому колекціонерові в 20 мільйонів разів дорожче. Таким чином, журнал трохи більше, ніж удвічі побив оціночну вартість в 1 мільйон доларів. Колишній рекорд вартості подібного журналу становив 1,5 мільйони доларів.

Журнал став третьою копією першого випуску видання, яке "засвітилася" на аукціонах. У лютому такий же журнал купив невідомий колекціонер за мільйон доларів. В березні повідомили про новий ціновий рекорд за журнал про Супермена - ще одна копія пішла з молотка за 1,5 млн доларів.

ТСН