У Львові проходять мистецькі тренінги для драматургів

4 грудня розпочав свою театрально-драматургічну діяльність у Львові фестиваль “Нова драма з Royal Court”. Відкриття фестивалю відбулося не без пригод, повідомляє Galinfo , оскільки довелося терміново змінювати місце дислокації із книгарні “Є” (у зв`язку із її затопленням) на Центр міської історії, але це не зіпсувало розмаху події, скоріше, навіть, створило більш камерну атмосферу. Та й зацікавлених виявилося дуже багато, а тому зал був переповнений, повідомили організатори.

Відкривала проект творча зустріч-розмова із представниками британського Royal Court драматургом Ейпріл де Енджеліс, режисером Раміном Греєм та директором міжнародної програми театру Еліз Доджсон. Ще двоє почесних гостей відкриття — директор Британської Ради Мартін Даул та український драматург Наталя Ворожбит, яка вже має потужний досвід співпраці із театром Royal Court.

“Перша моя зустріч із Royal Court відбулася ще 10 років тому, — ділиться своїм досвідом роботи із британцями Наталя Ворожбит. — Згодом Еліз разом із Королівським Шекспірівським театром проводили проект “Російські сезони у Королівському Шекспірівському”, до участі у якому запросили 10 драматургів і серед них двоє українців. Упродовж двох, чи навіть трьох, років ми писали свої п`єси. У результаті поставили мою п`єсу “Зерносховище”. А доки я працювала над нею, встигла написати ще одну коротку п`єсу для BBC, яку поставив Royal Court. Дуже хочу, щоб наших драматургів ставили у всьому світі, а шлях через Royal Court дуже надійний та правильний для цього”.

Зараз британці приїхали до України, щоб провести майстер-класи для шести українських та шести грузинських драматургів, які триватимуть тиждень і розпочалися вже у неділю. Варто зазначити, що робота цього британського театру спрямована на драматурга, як головну дійову особу театрального процесу, до того ж, на міжнародному рівні співпраці.

“Саме тому до 1996 року ми вже відкрили свій міжнародний відділ, який був створений спеціально для того, щоб шукати, знаходити, співпрацювати та розвивати роботу драматургів з усього світу, — зазначає Еліз Доджсон. — Перший семінар, який ми провели із грузинськими та українськими драматургами, відбувся минулого травня у Тбілісі. І я ніколи ще не працювала на проекті, який став, фактично, тримовним: українська, грузинська та російська. Я завжди думала, що це неможливо зробити, проте ми це зробили. І те, що ці автори потоваришували — мене це дуже тішить. Але це тільки початок, ми продовжуватимемо роботу і дуже хочемо, аби до нас приєдналися ще більше драматургів з обох країн. Ми сподіваємося поставити їхні п`єси у Лондоні, а також, що їх ставитимуть і тут — на українській сцені”.

Під час зустрічі британці трохи відхилили для гостей завісу своїх планів та розповіли про особливості робочого процесу, який провадять із драматургами-учасниками. А що саме пишуть наші українські драматурги та грузинські почути та побачити упродовж тижня (з 4 по 10 грудня) у межах проекту “Нова драма з Royal Court” у Львові.

З детальною програмою можна ознайомитися тут.