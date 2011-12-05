На пам'ятник Висоцькому вже три роки не можуть знайти грошей

Проект київського пам`ятника поету, барду та актору Володимиру Висоцькому вже кілька років висить у повітрі.

Ще у 2008 році було проведено конкурс, визначено переможця, і на цьому все завершилося. Чиновники, які оголошували відбір, самі ж знаходять масу причин для перенесення дати встановлення скульптури.

Скульптори, чий проект пам`ятника отримав перемогу, брати Андрій та Петро Озюменки, вилили для себе маленьку бронзову копію. Скульптура вийшла у 40 сантиметрів заввишки замість заявлених двох метрів 20 сантиметрів.

Встановити скульптуру планувалося у сквері на бульварі Воровського, де колись жив відомий бард. Тут також він зустрів і свою першу дружину.

Вже кілька років, кажуть Андрій та Петро, столичні чиновники то гроші шукають, то з місцем вирішують. Хоча за цей час Висоцький у Києві все-таки з`явився - в закапелку між будівлями міністерства внутрішніх справ до дев`яносторіччя створення карного розшуку встановили пам`ятник кіноперсонажам Жеглову та Шарапову.

А сам Висоцький терпляче чекає, як і його шанувальники. Кажуть, пам`ятник такій людині – не питання для роздумів, а обов`язок.

"Цілий пласт молоді тільки й молився на Висоцького. Його пісні співали, читали його вірші, ходили на концерти. Відчував час і так про все писав - в точку", - поділилися спогадами шанувальники, які прийшли подивитися фільм "Висоцький. Дякую, що живий".

Для встановленя Висоцького в бронзі, кажуть скульптори, треба близько тридцяти тисяч доларів і бажання чиновників.

Встановити пам`ятник брати Озюменки хочуть на невеличкому постаменті. Близько до землі, до людей, до тих, для кого співав.

ТСН