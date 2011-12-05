Опублікували найдокладнішу карту Антарктиди

Опублікована найдокладніша геодезична карта Антарктиди, що відображає скельну основу шостого континенту. Вона отримала умовну назву BEDMAP і є зведенням величезної кількості даних, отриманих за допомогою радарних зйомок із супутників, літаків, кораблів і польових спостережень.

Менше 1% гірських порід, відображених на мапі, підноситься над льодовим покривом континенту.

На ілюстрації вище найвищі точки на мапі позначені червоним і чорним кольорами. Світло-синій колір позначає континентальний шельф.

Найнижчі точки позначені темно-синім кольором. Глибокі розломи внутрішньої частини континенту розташовані набагато нижче нинішнього рівня моря.

Ця карта має стати найважливішим етапом в нашому розумінні того, як Антарктида реагує на глобальне потепління.

Наразі вчені спостерігають значні зміни на краях континенту, де відбувається інтенсивне руйнування льодового щита, від якого відламуються величезні айсберги. Це призводить до підвищення рівня Світового океану. Інформація, що міститься в карті BEDMAP, допоможе дослідникам прогнозувати перебіг цих процесів.

"Льодовий щит Антарктиди постійно зростає за рахунок опадів, що випадають, і утворюються льодовики, котрі повільно сповзають до узбережжя, де відбувається їхнє руйнування та утворення айсбергів", — говорить доктор Хаміш Прітчард, працівник Британської антарктичної експедиції.

"Моделювання цього вкрай складного і повільного гідрологічного циклу вимагає знання складної топографії, по якій відбувається рух льоду. Саме такі дані й містить карта BEDMAP", — зазначає дослідник.

У понеділок доктор Прітчард доповідає про нові дані на осінньому засіданні Американського геофізичного союзу, де традиційно збираються провідні фахівці з геофізики та інших наук про Землю.

Дана карта належить до другого покоління цифрової обробки зведеної топографічної та геодезичної інформації. Перший її варіант, створений 2001 року, складався з 1,9 млн точок вимірювання. Другий варіант містить вже понад 27 млн точок на геодезичній сітці з кроком 5 км.

Проект зі створення нової карти неабияк просунувся останніми роками за рахунок великої кількості радарних зйомок.

На відміну від гірських порід, лід прозорий для радарного випромінювання. Вони проводилися за допомогою літаків і супутників.

З опублікованої карти ясно, що дослідникам поки не вдалося отримати докладні дані про дві великі області Антарктиди.

Одна з них лежить між горами Гамбурцева і узбережжям, інша простягається на південь від гірського хребта Шеклтона в сторону Південного полюса.

Вчені сподіваються на виділення нових коштів на проведення додаткових досліджень, у тому числі радарних аерофотозйомок.

Корреспондент

