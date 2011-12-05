ТАРТАК віддасть всі гроші з ювілейного концерту на благодійність

15 грудня в приміщенні "Альта Експо" о 20:00 найдрайвовіший гурт української сцени "ТАРТАК" святкуватиме свій 15-тий День народження. В програмі ювілейного концерту презентація нового альбому, цікаві дуети та неочікувані сюрпризи.

Під час ювілейного концерту буде презентовано соціальний проект "Ти подумай»". Його мета – дати можливість українцям з вадами слуху інтегруватися в суспільство, залучити їх до культурного життя країни. На концерт "ТАРТАКА" буде запрошена молодь з вадами слуху, тож всі пісні супроводжуватимуться відеорядом з виконанням пісень мовою жестів.

Усі кошти, зібрані від продажу квитків на концерт "ТАРТАКА" підуть на операцію маленької Мар`яни Олійник. Лікарі поставили їй страшний діагноз – двостороння сенсоневральна глухота. Мар`янці зараз всього рік і 11 місяців.

ТСН.ua