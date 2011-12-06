В Одесі можна взяти новорічну ялинку напрокат

Одеське комунальне підприємство Міськзелентрест організувало унікальну передноворічну акцію для жителів міста: організація пропонує взяти напрокат новорічну ялинку.

"Мета цієї передноворічної послуги - уникнути масового післясвяткового викидання зрізаних хвойних дерев", - повідомляє інтернет-видання Одесская жизнь.

Видання зазначає, що взяти ялинку напрокат можна на весь період новорічних свят за половину її ринкової вартості.

Дерева легко транспортуються, оскільки поміщені у спеціальні горщики з ґрунтом. Доставку додому і вивезення ялинки після свят здійснюють співробітники Міськзелентреста. Після завершення терміну договору орендарю повертається 50% вартості.

"Нова передсвяткова послуга має екологозахисний характер. У світі, враховуючи нездорову екологічну ситуацію, вже діє така практика, коли люди беруть живі ялинки напрокат, прикрашають ними свої будинки, а потім повертають їх цілими і неушкодженими назад. Крім того, одесити стануть першими українцями , які матимуть можливість взяти напрокат навіть блакитну ялину, - заявив виконуючий обов`язки директора КП Міськзелентрест Олександр Риффа.

Також видання зазначає, що при бажанні новорічне дерево можна придбати і висадити навесні на своїй ділянці, а можна стати учасником меценатської програми Подаруй Одесі дерево! і висадити ялини і сосни в парках і скверах міста.