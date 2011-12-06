Ще одна загадка Мони Лізи: на картині вгледіли звірів

Художник Рон Піччірілло (Ron Piccirillo) запевняє, що легендарна Мона Ліза на полотні Леонардо да Вінчі не сама – поряд із нею він вгледів три звірячі морди.

Якщо повернути картину на бік, можна побачити голову лева, мавпи та буйвола, пише Українська правда з посиланням на The Sun.

Як що ж поглянути на неї під кутом у 45 градусів, то з боку лівиці жінки буцімто виповзає чи крокодил, чи змія.

Свої відкриття художник та графічний дизайнер Піччірілло зробив, знайшовши підказки в записах да Вінчі.

"Я зрозумів, що справді на щось натрапив. Я не міг повірити в те, що бачу. Я збагнув: "Ось що я насправді шукав"… На наступні два місяці я занурився в щоденники да Вінчі й натрапив на запис про заздрість", - розповідає художник.

Він зрозумів, що "Мона Ліза " є зображенням одного з семи смертних гріхів – заздрості. Незвичне ж положення її правої руки може бути витлумачене як жест презирства по відношенню до Бога.

"Заздрість має бути зображена з презирливим жестом у напрямку небес, бо якби вона могла, то застосувала б свою силу проти Бога", - наводить слова да Вінчі Піччірілло.

"Накиньте на неї шкіру леопарда, бо цей звір убиває лева з заздрощів та обманом", - так великий митець говорить про зображення заздрощів.

Тіням навколо очей та носа Джоконди, що нагадують пальмову гілку, Рон також знайшов пояснення в тексті.

"Зобразіть її пораненою в око пальмовою гілкою та гілкою оливи, й пораненою у вухо лавром та міртом, щоб показати, що перемога і правда їй ненависні", - йдеться в щоденнику Леонардо.

"Мона Ліза" є зображенням заздрості. Це дивовижно, бо всі гадали, що да Вінчі ніколи не писав про Мону Лізу, а тепер здається, що таки писав", - говорить Піччірілло.

Він стверджує, приховані образи також є на картинах інших митців Ренесансу – Тиціана, Рафаеля й Мікеланджело.

Фото з сайту The Sun