Після Сталіна в Запоріжжі з'явився Гітлер (фото)

У Запоріжжі з`явився біллборд із зображенням Адольфа Гітлера.

Плакат розміщено на будинку над одним з жвавих перехресть обласного центру.

На ньому зображений Гітлер на тлі пам`ятника Сталіну з підписами "Чим я гірше?" і "Ставте і мені пам`ятник".

За даними "Репортера Запоріжжя", плакат розмістила одна з газет обласного центру разом із закликом "Позбавимо місто від ганьби", протестуючи таким чином проти установки пам`ятника Сталіну.

Планується, що плакат із зображенням Гітлера висітиме один місяць.

Українська правда