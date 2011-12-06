Після Сталіна в Запоріжжі з'явився Гітлер (фото)
16:27, 06 грудня 2011Культура
0 0
Позбавляють місто від ганьби
У Запоріжжі з`явився біллборд із зображенням Адольфа Гітлера.
Плакат розміщено на будинку над одним з жвавих перехресть обласного центру.
На ньому зображений Гітлер на тлі пам`ятника Сталіну з підписами "Чим я гірше?" і "Ставте і мені пам`ятник".
За даними "Репортера Запоріжжя", плакат розмістила одна з газет обласного центру разом із закликом "Позбавимо місто від ганьби", протестуючи таким чином проти установки пам`ятника Сталіну.
Планується, що плакат із зображенням Гітлера висітиме один місяць.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter