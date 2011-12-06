Пішла з життя легендарна польська співачка Віолета Валлас

Легендарна польська співачка 73-річна Віолета Віллас померла у понеділок пізно увечері в своєму будинку на південному заході Польщі.

Віолета Віллас – творчий псевдонім Чеслави Чеслак, видатної естрадної і оперної співачки, актриси театру і кіно, композитора і автора текстів, владарки колоратурного сопрано з діапазоном голосу в п`ять октав.

Віллас дебютувала в 1960 році на Польському радіо. Потім її кар`єра розвивалася стрімко – призи на фестивалі в Сопоті в 1961 і 1962 роках, виступи на фестивалі в Ополі в 1963, 1964, 1965 і 1966 роках.

Співачка починає гастролі в Німеччині, Бельгії, Швейцарії, СРСР, Чехословаччині, Болгарії, Румунії.

Віллас виступає у Франції і США, знімається в кіно, її партнери в дуетах на світових сценах – Френк Сінатра, Шарль Азнавур, Пауль Анка, Семмі Девіс.

У співачки був абсолютний слух, Віллас грала на фортепіано, скрипці, тромбоні, володіла дев`ятьма мовами. Декілька десятиліть Віолета Віллас була символом польського сексу. Останні роки життя була відома як активіст руху за права тварин.

Бенефіс щодо 50-річчя творчої діяльності Віолети Віллас відбувся 14 лютого 2011 року, співачка була нагороджена медаллю міністра культури і національної спадщини Польщі Gloria Artis.

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