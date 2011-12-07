«Парк Київська Русь» прийматиме школярів безкоштовно до 1 червня

Благодійна акція на честь Кирила та Мефодія - просвітителів слов‘янських «Дитинець Києва кличе Вас!», що проводить «Парк Київська Русь» спільно з Благодійною організацією «Слов’янський фонд», триватиме до 1 червня 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Парку.

«Акція стартувала 30 квітня і надала можливість понад 100 тис. школярам Києва та Київської області безкоштовно відвідати «Парк Київська Русь». Планувалось, що акція триватиме до кінця 2011 року, але зацікавлення загальноосвітніх закладів не вщухає, ми вирішили продовжити термін її дії», – повідомили організатори.

Як зазначили у Парку, проведення акції сприяє розвитку культурного та історично обізнаного молодого покоління; розповсюдженню та закріпленню знань про історію та культуру Київської Русі серед учнів середніх навчальних закладів; патріотичному вихованню дітей та молоді.

«Для дітлахів «Парк Київська Русь» - це, в першу чергу, наочне уявлення тих знань з Київської Русі, що надається в школах, можливість пізнати культуру, побут та перебіг історії Давніх часів. Крім того, школярі полюбляють їздити в Парк заради незвичних розваг – старослов’янських потіх та забав, влаштованих театром «Парку Київська Русь», - повідомили у Парку.

Акція проводиться за підтримки Київської обласної державної адміністрації та Київської міської державної адміністрації.

Більш детальна інформація про акцію та умови участі на сайті Парку

