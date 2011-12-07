Керівник «УНІАН-Освіта» - у десятці найавторитетніших діячів просвітництва

Кореспондент УНІАН, керівник проекту «УНІАН-Освіта» Анна ЯЩЕНКО увійшла до десятки найавторитетніших діячів просвітництва та вчителів у рейтингу 100 найавторитетніших людей України за версією журналу ”Публичные люди”.

Рейтинг опубліковано у свіжому номері видання за грудень 2011 р.

Переможців у своїх категоріях визначали незалежні експерти, які, зокрема, відзначили принципово новий погляд А.ЯЩЕНКО на розвиток освіти й просвітницьку концепцію.

Крім того, до десятки найавторитетніших діячів просвітництва та вчителів експерти включили: в. о. ректора Національного технічного університету КПІ Михайла ЗГУРОВСЬКОГО; голову Академії Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного Павла ТКАЧУКА; заступника директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України Любов НАЙДЬОНОВУ; педагога-репетитора Національної опери України Миколу ПРЯДЧЕНКА; академіка НАПН України Олега ТРЕТЯКА; радника лідера партії ”Фронт Змін” Арсенія ЯЦЕНЮКА з питань освіти, координатора напрямку ”Суспільство знань” Лілію ГРИНЕВИЧ; народного депутата, голову парламентського підкомітету з питань базової освіти Лесю ОРОБЕЦЬ; голову парламентського Комітету з питань освіти і науки (2007-2011 рр.) Володимира ПОЛОХАЛА та радника президії НАПН України Олександра САВЧЕНКА.