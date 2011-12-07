Шкляр: Івасюк і Стус відмовилися б від звання Героя

Письменник Василь Шкляр вважає нонсенсом, що звання "Герой України" хочуть позбавити Юрія Шухевича, Степана Бандеру чи Василя Стуса, тоді як дають його невідомим особам.

В інтерв’ю Радіо "Свобода" він висловив думку, що від "офіціозних звань" треба було відмовитися давно, тим більше, що вони дискредитовані.

"Останнім часом ми бачимо, що діється, наприклад, зі званням Героя України. Це, взагалі, якийсь нонсенс, коли хочуть позбавити цього звання Шухевича, Бандеру, Стуса", - сказав Шкляр.

На зауваження, що при цьому поету Борису Білашу дали звання Героя України, автор нашумілого роману "Чорний ворон" відповів: "Так, тут раптом якомусь Борисові Білашу, хай дарує мені цей чоловік, що я так ніби кажу, та без зневаги, але з великим подивом і навіть обуренням, що відбирають звання в істинних героїв, а дають людям невідомим".

"Звання Героя треба давати, насамперед за вчинок, за чин, за діяння. Навіть в Радянському Союзі це було справедливіше. Бо там було звання Героя соціалістичної праці й звання Героя Радянського Союзу. Там ще була якась диференціація. А тут звання дають всім підряд", - сказав Шкляр.

"Через те, я вже казав, що якби Івасюк, чи Стус були живі, вони, звичайно, відмовилися б. Тому що сьогодні звання Героя не має абсолютно ніякого значення", - вважає він.

"У моїй свідомості воно не існує. Через те я не буду рвати душу і виступати на захист Івасюка чи Стуса: "Залиште їм ці звання!", - заявив письменник.

На його думку, це звання "нічого не варте і добре, що навіть помилку зробили українофоби цим своїм останнім кроком, бо вони самі вже показують, що немає такого звання для українців".

"Гадаю, прийде час і будуть усе ж якісь критерії поцінування, але, насамперед важливо, що ці люди, ці справжні герої утвердилися в нашій свідомості, в українській історії – ще раз кажу, – своїм чином", - переконаний Шкляр.

Українська правда