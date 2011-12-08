Підсумки 2011: втрати року

ТСН.ua продовжує серію публікацій "Підсумки 2011 року", де ми згадаємо всі найважливіші та найцікавіші події року, що минає. Сьогодні у фокусі – відомі люди, які цьогоріч пішли з життя.

Стів Джобс

Цьогоріч світ втратив "батька" Macintosh, Ipad та Iphone, засновника Apple Стіва Джобса. Він помер в США 5 жовтня у віці 56 років від раку підшлункової залози. "Його останні слова були: "Oh, wow!", ніби він побачив попереду щось прекрасне", - розповіла про останні години життя Джобса його рідна сестра Мона Сімпсон.

Останні дні перед смертю засновник Apple Стів Джобс провів в оточенні своїх близьких - дружини Лорін та дітей. Він не вирішував жодних робочих питань і не зустрічався з друзями. При цьому Джобс, знаючи, що жити йому залишилося недовго, розробив план з випуску нових продуктів від Apple на найближчі кілька років.

Елізабет Тейлор

"Королева Голлівуду", яка була двічі удостоєна премії "Оскар" за кращу жіночу роль пішла з життя у віці 79 років.

У лютому актрису госпіталізували через проблеми з серцем; вона перебувала під постійним клінічним наглядом лікарів, але 23 березня Елізабет Тейлор померла від серцевої недостатності.

Елізабет Тейлор стала першою актрисою, чий гонорар за зйомки у фільмі склав 1 млн. доларів.

Людмила Гурченко

Радянська актриса театру і кіно у лютому посковзнулася біля свого будинку і зламала стегно. Вона була госпіталізована, на наступний їй зробили операцію. 30 березня стан актриси погіршився. Медики не змогли її реанімувати і лише зафіксували смерть 75-річної артистки.

Людмила Гурченко знялася більше ніж в 90 фільмах та театральних постановках, а також випустила дві автобіографічні книги.

Михайло Козаков

22 квітня Михайло Козаков помер після тривалої хвороби. У радянського актора театру і кіно рік тому був діагностований рак легенів в неоперабельній формі. 76-річний артист проходив лікування в одній з ізраїльських клінік.

Дебютом у кіно для Козакова став фільм Михайла Ромма "Вбивство на вулиці Данте", а потім були "Людина-амфібія", "Постріл", "Здрастуйте, я ваша тітка" та інші.

Михайло Козаков зняв такі фільми, як "Покровська брама" і "Безіменна зірка", працював у театрах імені Маяковського, "Сучасник", МХАТ, "На Малій Бронній". У Москві актор створив свій театр "Російська антреприза Михайла Козакова".

Олександр Барикін

Олександр Барикін помер на 60-му році життя на гастролях в Оренбурзі 26 березня. Причиною смерті став повторний обширний інфаркт під час концерту.

Радянський рок-музикант отримав популярність як виконавець і автор пісень групи "Карнавал". Найвідоміші пісні - "Чудо-острів", "Букет", "Аеропорт", "Рятувальний круг", "20:00", "За тією рікою" і "Програма телепередач на завтра".

Олександр Лазарєв

Народний артист Росії Олександр Лазарєв-старший помер на 74-му році життя у себе на дачі в Москві. Незадовго до цього він вийшов з лікарні, де лікувався 10 днів.

Серед його найбільш відомих робіт в кіно - "Ще раз про любов", "Ходіння по муках", "Село Степанчиково і його мешканці".

Лазарєв був одружений з актрисою Світланою Немоляєвою. Його син - Олександр Лазарєв-молодший - теж став відомим актором.

Пітер Фальк

Американський актор був відомий своєю роллю лейтенанта Коломбо в однойменному телесеріалі. Він помер 23 червня. Актор протягом останніх років страждав від деменції (придбане слабоумство) і хвороби Альцгеймера.

Пітер Фальк двічі був номінований на кінопремію "Оскар", п`ять разів на телепремію "Еммі", і один раз на "Золотий глобус". Всього за свою кар`єру актор зіграв у 107 фільмах і серіалах.

Емі Вайнхаус

Англійська співачка була знайдена мертвою в своїй квартирі в Лондоні 23 липня. Серед попередніх версій причин смерті розглядалася передозування наркотиків.

Причиною смерті 27-річної співачки дівчини став нещасний випадок, якому передувало зловживання алкоголем.

Після смерті Емі Вайнхаус обсяги продажу альбомів співачки у Великій Британії виросли в 37 разів. Альбом Вайнхаус Back To Black був проданий у США за перші чотири дні після її смерті більшою кількістю копій, ніж за останні три роки. Пізніше виявилось, що співачка страждала однією з форм так званого розладу особистості.

Сергій Підгірний

Український актор помер 19 липня року на 58-му році життя в реанімації однієї з лікарень міста Ірпінь. Причиною смерті стала гостра серцева недостатність.

Глядачеві він відомий завдяки ролі у фільмі 1973 року - "В бій ідуть одні старики" - лейтенанта Віктора Щедронова ("Смуглянка"). Потім він знявся в 55 кінострічках, але це були в основному ролі другого плану.

У роки занепаду кінематографа артист змушений був заробляти на життя ремонтом будинків. Як актор він не був затребуваний до 2008 року, коли отримав роль в українському фільмі "Попелюшка з острова Джерба". Останні роки актор жив у місті Буча разом зі своєю мамою.

Олег Ємцев

Український актор і зірка "Маски-шоу" з 1992 по 1999 роки пішов з життя 3 серпня в Одесі в результаті важкої хвороби. Всесвітньо відомого міма Олега Ємцева називали українським Марселем Марсо.

Він був єдиним в Україні мімом, який виконував сольні пантонімні вистави. Останні роки Ємцев працював у рамках проекту всесвітньо відомого режисера Володимира Крюкова "Послідовники Марселя Марсо".

Ємцев є лауреатом Міжнародного конкурсу "Малих театральних форм" у Варшаві (Польща) та лауреатом Українського фестивалю гумору "Золотий кролик" в Одесі.

Юрій Кузьменков

11 вересня на 71-му році життя на підмосковній дачі помер відомий актор театру и кіно Юрій Кузьменков. Акторові стало погано з серцем, дружина викликала "швидку допомогу", та медики вже нічим не змогли допомогти.

Серед найбільш відомих його ролей – Федоскін у "Великій перерві", Дюжиков у фільмі "Вас викликає Таймир", Юрій Струмілін в картині "Кохати людину". Загалом на його рахунку було більше 50 кінострічок.

Тетяна Ліознова

29 вересня на 88-му році життя після тривалої хвороби померла кінорежисер і сценарист Тетяна Ліознова.

Вона ввійшла в історію кіномистецтва завдяки своїм фільмам "Три тополі на Плющисі", "Сімнадцять миттєвостей весни", "Карнавал".

За словами друзів Ліознової, вона "згасала вже з березня". Були періоди, коли вона поверталася додому ненадовго, а потім знову в лікарню.

Ія Савіна

27 серпня померла талановита актриса Ія Савіна, якій виповнилося 76 років. Померла актриса від старості і загального захворювання. У березні у Савіної був інсульт, після нього вона прожила півроку.

По собі акторка залишила більше півсотні зіграних ролей, сере яких улюблені не одним поколінням "Гараж", "Анна Кареніна", "Служили два товариші".

Сергій Говорухін

Режисер Сергій Говорухін, син іншого відомого режисера Станіслава Говорухіна, помер 27 жовтня в Москві на 51-му році життя. Він був госпіталізований з інсультом у важкому стані.

Автор збірок прози, низки публікацій в центральній пресі і журналах. Сценарист і режисер кількох фільмів. У кіно дебютував художньо-публіцистичним фільмом "Прокляты и забыты" (1998) у співавторстві з Інною Ванєєвою. Працював над кінострічками "Никто, кроме нас..." (2008), "Земля людей" (2011). Він був керівником кінокомпанії "Післямова".

Лев Борисов

Народний артист Росії Лев Борисов помер 15 листопада року в Москві в Боткінській лікарні від наслідків перенесеного інсульту.

Велику популярність акторові принесла роль кримінального авторитета Антибіотика в телесеріалі "Бандитський Петербург" (2000-2003). Саме під музику з "Бандитського Петербурга" труну з тілом актора винесли 17 листопада на сцену Білого залу Будинку кіно, де проходила церемонія прощання.

Останньою роботою Льва Борисова в кіно стала одна з головних ролей у серіалі "Синдром дракона".