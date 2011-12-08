Письменник Валентин БАДРАК представив свій рейтинг кращих книжок для жінок в рамках конкурсу Лабораторії “Зроби себе сам” в УНІАН.

“Нині літератури для жінок навіть забагато”, зазначає В.БАДРАК і додає, що така політика видавців зрозуміла, адже понад 70% читачів – жінки.

“Тому не зайвим буде представити п’ятірку найкращих, на мій погляд, книжок, що здатні зробити революцію в поглядах сучасної жінки”, - сказав письменник.

Переважно у його рейтингу книжки-тренінги для роботи із власною особистістю. Зокрема, у ТОП-5 від В.БАДРАКА увійшла книга німецького психоаналітика Уте ЭРХАРДТ «Хороші дівчатка відправляються на небеса, а погані - куди захочуть, або чому слухняність не приносить щастя».

В.БАДРАК стверджує, що авторка як ніхто розуміється на тому, як жінці відійти від стереотипізованих моделей життя та позбавитися страхів.

Єдиним чоловіком у рейтингу авторів-знавців жіночої психології є Антоніо МЕНЕГЕТТІ з книгою «Жінка третього тисячоліття». За словами В.БАДРАКА, цей письменник, зокрема, говорить про те, що саме допомагає жінці уявити власну духовну перевагу. А також подає цінні зауваження: "Можна бути вірною, але ніколи – неподільно комусь належати".

З повною версією рейтингу можна ознайомитися тут.