“Собор на крові” лікуватиме Україну від шизофренії

Незабаром українські телеглядачі матимуть змогу побачити правдиву історію національно-визвольного руху 30-х років про виснажливі змагання за волю України. Документальна 10-серійна стрічка “Собор на крові” демонструватиметься щопонеділка о 22:30 на каналі “1+1” та за окремим графіком ще на 60 регіональних телеканалах України.

Фільм виготовлений студією “Телекон” та телеканалом “1+1” в рамках акції “Єдина держава – спільна історія”, яку підтримав Український інститут національної пам’яті.

“Собор на крові” відображає історичні події в Україні з 1919 по 1949 рік, і, за словами режисера Ігоря Кобри, є “хронікою на тлі геополітики”. Історія України розглядається тут як частина загальноєвропейської історії. У стрічці використані маловідомі фактологічні матеріали і унікальні документальні кадри, достовірність та об’єктивність яких гарантована режисером.

Мету створення фільму Ігор Кобрин пояснює висловом філософа та історика Мирослава Поповича: “Коли країна має дві історії – це роздвоєння особистості, а отже - шизофренія”. “Ми на сьогоднішній день маємо шизофренію держави”, - каже режисер і саме для її “лікування” було створено цей проект.

Як розповіли творці фільму під час допрем’єрного показу кількох серій, що відбувся 7 серпня, фільм отримав негативні відгуки, як збоку правих політичних сил, так і з боку лівих. І це, на думку Ігоря Кобрина, є головним свідоцтвом того, що фільм - об’єктивний.

В свою чергу в.о. заступника голови Українського інституту національної пам’яті Роман Круцик заявив, що інститут має намір закупити документально-історичний серіал та розповсюдити його по освітніх закладах України. На думку редактора кіно-телепродукції “Студії 1+1” Станіслав Сукненко, цей проект заперечить ідею підручників з історії з білими сторінками, в які учні могли б записувати той варіант історії, який їм більше сподобається.

Також творці “Собору на крові” обіцяють, що скоро фільм надійде на відео-ринок України. Ціна його буде близько 100 грн. за комплект з 10 дисків.

На допрем’єрному показі журналісти переглянули серію фільму, яка називається “Одна доба незалежності”. У матеріалі йдеться про трагічну історію карпатської України та її президента Августина Волошина. Хроніка знята американським оператором українського походження, який загинув під час зйомок. Саунд-треком до серії є пісня невідомого автора “Буде нам з тобою, що згадати” у виконанні Тараса Чубая. Пісня одразу надихає патріотизмом.

Сам фільм побудований так, що глядач може спостерігати події в Україні, Угорщині, Росії та Німеччині, які відбувались в один час, і відчувати їх зв’язок. Глядачам навряд чи випаде занудьгувати протягом півгодинної серії, бо поєднання відео- та звукоряду з текстом основних положень з документів, або найбільш цікавих фактів створює атмосферу захоплюючої, майже детективної інтриги.