У британській галереї виставили скульптуру з молочних зубів

У ліверпульській галереї Bluecoat виставили незвичайну художню роботу — інсталяцію з сотень молочних зубів.

Об`ємний витвір, виготовлений із прозорої смоли, схожий на казковий палац із баштами і коридорами, що з`єднуються, повідомляє BBC.

Робота інкрустована сотнями молочних зубів, принесених дітьми з усіх кінців країни.

Автори скульптури під назвою Палаци пояснюють, що таким чином вони хочуть стимулювати громадські дебати з розвитку досліджень стовбурових клітин.

Нагадаємо, що у вересні цього року в Празі відкрилася скандальна виставка картин, створених із праху людей.

Корреспондент

