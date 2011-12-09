У британській галереї виставили скульптуру з молочних зубів
05:18, 09 грудня 2011Культура
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Дебати з досліджень стовбурових клітин
У ліверпульській галереї Bluecoat виставили незвичайну художню роботу — інсталяцію з сотень молочних зубів.
Об`ємний витвір, виготовлений із прозорої смоли, схожий на казковий палац із баштами і коридорами, що з`єднуються, повідомляє BBC.
Робота інкрустована сотнями молочних зубів, принесених дітьми з усіх кінців країни.
Автори скульптури під назвою Палаци пояснюють, що таким чином вони хочуть стимулювати громадські дебати з розвитку досліджень стовбурових клітин.
Нагадаємо, що у вересні цього року в Празі відкрилася скандальна виставка картин, створених із праху людей.
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