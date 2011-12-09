Фільми про війну показуватимуть безплатно - закон ВР

Верховна Рада України ухвалила закон України «Про внесення змін до статті 2 Закону України „Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” щодо безкоштовного показу художніх та документальних фільмів про Велику Вітчизняну війну 1941-1945 років».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 265 із 291 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Даним законом передбачено, що серед основних форм увічнення «Перемоги та подвигу народу-переможця» є організація безкоштовного показу художніх та документальних фільмів про Велику Вітчизняну війну 1941-1945 років у кінотеатрах та інших закладах культури державної та комунальної форм власності протягом травня.

Цей закон набере чинності з 1 січня 2012 року.