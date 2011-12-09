Вакарчук з Шуровим знову на одній сцені

Святослав Вакарчук 13 грудня здійснить офіційний реліз нового музичного проекту безкоштовним концертом на Youtube.

13 грудня о 16:00 лідер гурту “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук дасть концерт на підтримку свого сольного проекту “Брюссель” на своїй офіційній сторінці бродкастингового сайту Youtube. Таким чином, будь-який користувач інтернету зможе безкоштовно відвідати концерт, не залишаючи дому або офісу.

– Ми вирішили провести прем’єру проекту «Брюссель» на YouTube невипадково, - відзначає Вакарчук. – Сьогодні Інтернет-аудиторію не можна порівняти за своїми масштабами з жодним концертним майданчиком, і це чудова можливість поділитися новою музикою з якомога більшою кількістю людей.

Прем’єра платівки, організована спільно з Google, є аналогічною до інтернет-трансляцій західних гуртів:

– Практика презентації нового музичного матеріалу або концертів на YouTube вже давно існує в світі, – зазначає директор Google в Україні Дмитро Шоломко. – Такі гранди світової сцени, як U2 та Coldplay активно використовують власні канали на YouTube для зв’язку з прихильниками. І ми раді, що тепер і Україна приєдналась до цієї тенденції.

Пісні до майбутьного альбому “Брюссель” Вакарчук записав у серпні 2011 року на брюссельській студії ICP STUDIO. До свіжої платівки увійшли 12 копозицій українською та англійською мовою. Крім музикантів гурту “Океан Ельзи”, до роботи над “Брюсселем” також долучились гітарист Сергій Бабкін та клавішник, екс-учасник “Океан Ельзи” Дмитро Шуров.