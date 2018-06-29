Кінорем’єри тижня: Шпигунські пристрасті і претензії на “Оскар”

Новий кінотиждень дарує українським глядачам яскраві прем’єри з претензією на “Оскар 2012” – останню стрічку Романа Поланського, спортивну драму, що підкорила восени кінофестиваль у Торонто, шпигунський екшн з неперевершеним Гері Олдменом і британську молодіжну комедію для “розвантаження мозку”. "Різанина" – екранізація п`єси "Бог різанини" Ясміни Рези, знята в Парижі живою легендою сучасного кіно Романом Поланським. До широкого прокату фільм уже встиг завоювати визнання критиків і глядачів на 68-му Венеціанському кінофестивалі. У головних ролях побачимо відразу трьох лауреатів премії "Оскар": Кейт Вінслет, Джоді Фостер та Крістофа Вальца, і одного номінанта – Джона Рейлі.

Стрічки розповість історію двох батьківських пар, які знайомляться після того, як їхні сини сходяться в шкільній бійці. При цьому кожна пара оскаржує батьківські навички іншій, замість того, щоб розглядати власні проблеми.

"Людина, яка змінила все" – остання акторська робота Бреда Пітта, екранізація біографічної спортивної драми Майкла М. Льюїса Moneyball про бейсбольній команді "Окленд Атлетікс". Фільм отримав досить таки позитивні відгуки від критиків і глядачів – наприклад, американський рейтинговий сайт RottenTomatoes показує результат у 95% позитивних оцінок, що є величезною рідкістю.

Давно вже не секрет, що всім талантам потрібна фінансова допомога для того, щоб реалізуватися. І звичайно, ще важче, якщо мова йде про цілу команду талановитих бейсбольних гравців, адже відповідальність за здійснення їхньої мрії несе одна людина, лідер, на плечах якого доля перспективних молодих хлопців.

"Шпигуне, вийди геть!" – новий шпигунський трилер від режисера культових «Чотирьох відтінків коричневого» і «Впусти мене» Томаса Альфредсона. Знятому в Будапешті, Стамбулі та Лондоні, «Шпигуну» вже пророкують номінації на премію «Оскар». Фільм об`єднав у собі цілу плеяду справжніх зірок – у фільмі знялися Гері Олдмен, Колін Ферт, Том Харді, Марк Стронг, а також російські кінозірки Світлана Ходченкова і Костянтин Хабенський.

Багато співробітників британської розвідки здогадувалися, що в її керівництві давно засів "кріт", який працює на Росію. Але ті, хто наважувався про це заявляти відкрито, чомусь виявлялися у відставці. Решта вважали за краще мовчати. Але підтвердження існування російського агента прийшло із зовсім несподіваного боку. Починається таємне розслідування, очолюване перебувають у відставці Джорджем Смайлі. І ніхто, включаючи вище керівництво розвідки, не повинен здогадатися, що на крота знову оголошено полювання.

«Переростки» – повнометражна версія однойменного британського комедійного серіалу 2008-2010 років, зірки якого – Саймон Берд, Джеймс Бакклі та інші – перекочували і на широкий екран. Серіал «Переростки» неодноразово номінувався на низку британських кінонагород, серед яких і престижна BAFTA TV Award.

У повнометражних «Переростках» ми зустрінемося все з тією ж серіальною компанією чотирьох 18-річних хлопців, які свої чергові канікули вирішують провести не на півдні Англії, а в Греції, де тінейджерів очікують запаморочливі пригоди…

Катерина Зінов’єва