У Херсоні створять Музей води
12:45, 12 грудня 2011Культура
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Покликаний розвивати екологічну культуру
У Херсоні створять Музей води з метою розвитку екологічної культури у жителів міста, повідомили УНІАН у прес-службі мерії Херсона.
Херсонський міський голова Володимир САЛЬДО своїм розпорядженням створив робочу групу для організації відкриття музею води. Очолив робочу групу перший заступник мера Василь КОТЕНКОВ, а його заступником стане директор міськводоканалу Ігор КОЗАКОВ.
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