Еротичні малюнки Леннона продали з аукціону

Два літографічних відбитка еротичних малюнків, виконаних екс-солістом "Бітлз" Джоном Ленноном, продані за дві тисячі доларів кожен на онлайн-аукціоні, що пройшов у США, повідомляє РІА "Новости".

Виставлені на продаж літографії, підписані автором оригінальних малюнків, були віддруковані в 1970 році. На 14 малюнках Леннон зобразив свій медовий місяць з дружиною Йоко Оно, в тому числі відверті сцени. Торги на яких вони виставлялися, проводив аукціон Gotta Have Rock and Roll, який спеціалізується на розпродажах колекційних предметів з області спорту, розваг, історії та рок-н-ролу.

Спочатку планувалося, що на аукціоні буде продана вся колекція з 14 малюнків. Для неї була визначена стартова ціна в 72,5 тисячі доларів. Однак, коли стало зрозуміло, що для всієї колекції покупця не знайдеться, вирішено було продавати малюнки окремо. Реалізувати вдалося лише два з них. На одному зображена оголена дружина Леннона, на іншому - сцена групового сексу.

Крім малюнків, були продані інші реліквії легендарного учасника групи Beatles, в тому числі - список поточних справ, який був складений в 1980 році - в рік вбивства музиканта. Цю реліквію вдалося продати майже за 17 тисяч доларів.