У Луганській області археологи знайшли скарб

У Попаснянському районі Луганської області археологи центру «Спадщина» разом зі студентами Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля виявили скарб бронзової зброї в кіммерійському похованні Х-IX ст. до н.е.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СНУ ім. В.Даля, при розкопках виявлено 15 предметів озброєння, серед них бронзовий кинджал, рідкісні типи наконечників списів, дротиків і стріл.

У повідомленні зазначається, що археологи з величезними складнощами знайшли всі предмети кіммерійського скарбу, які знаходилися в похованні.

«Предмети скарбу встигли розійтися по руках, а частина з них навіть потрапила в приватні колекції місцевих любителів давнини. Майже місяць археологи СНУ ім. В.Даля займалися розслідуванням, щоб встановити долю й місце зберігання кожного предмету з цього скарбу. В результаті вдалося з`єднати в єдине ціле всі складові частини унікального кіммерійського скарбу, який уже входить у науку під назвою «Білогоровський скарб», - йдеться в повідомленні.

Вся стародавня зброя пройде науковий аналіз. Після чого знахідка археологів займе центральне місце в експозиції з ранньої залізного століття України в археологічному музеї СНУ ім. В.Даля.

Довідка УНІАН. Кіммерійці ховали померлих у традиціях бронзового століття. Похований інвентар включав в основному керамічний посуд. Скарби з предметів озброєння дуже рідкісні, оскільки зброю берегли, передавали у спадок, ховали від чужих очей як велику цінність. Лише в поодиноких похованнях, які відносяться до категорії військових, знайдені кинджали, наконечники списів, частіше зустрічаються наконечники стріл, бронзові псалії та вудила від кінської збруї.