У Києві оголосять ім’я лауреата премії імені Джозефа Конрада

17 грудня 2011 року в Києві оголосять ім’я чергового лауреата літературної премії імені Джозефа Конрада

Фіналістами цьогорічної премії стали Андрій Бондар, Маріанна Кіяновська і Наталка Сняданко.

Лауреат премії отримає нагороду від Польського Інституту у Києві у розмірі 3000 євро та піврічне стажування у Польщі в рамках стипендіальної програми Міністра культури йі національної спадщини Республіки Польща “GAUDE POLONIA”, яка призначена для молодих митців і перекладачів польської літератури з країн Центрально-Східної Європи. Стипендіальна програма триватиме у Польщі з 1 лютого до 31 липня 2012 року.

Літературна премія імені Джозефа Конрада заснована у 2007 році Польським Інститутом у Києві й присуджується українському письменнику за послідовність у реалізації творчого шляху, інноваційність форми, ламання стереотипів та універсальність змісту. Цьогоріч премія вручатиметься втретє. Попередні премії отримали Тарас Прохасько (2007) і Сергій Жадан (2009).

Решта подробиць - на сайті Польського інституту в Києві.