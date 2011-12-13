Сьогодні кияни останній раз почують Нотр-Дам де Парі

12:07, 13 грудня 2011
Культура
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"Дуже сумно, що це закінчується"

13 грудня, востаннє в історії пісні з мюзиклу "Нотр-Дам де Парі" пролунають у Києві.

Диригент та вокалісти безсмертного твору, які приїхали ледь не за тиждень до виступу, засвідчили, що в Україні публіка ще не втратила відчуття прекрасного, йдеться в сюжеті ТСН.

Виконавець ролі поета Гренгуара Брюно Пельтьє вже співає в сольних проектах. Проте він не забуває, що саме "Собор Паризької Богоматері" зробив його знаменитим.

"Завдяки вам, гладачам, зокрема й в Україні, у нас є кар`єра. Тому ми раді цим виступом віддячити глядачеві, нібито, сказати йому спасибі", - запевнив Пельтьє.

А виконавець ролі жебрака Клопена Люк Мервіль за рік відстуності в Києві помітив зрушення на краще.

"Це зміни передовсім у головах людей. Порівняно з минулим роком, я бачу значно більше усмішок на обличчях людей", - поділився враженнями Мервіль.

Диригент Гі Сент Онж з ранку до ночі проводить репетиції з Державним естрадно-симфонічним оркестром України, щоб останній в історії "Нотр-Дам" був якнайкращим.

Він не приховує свого ностальгічного настрою: "Я пам`ятаю торішній теплий прийом. Певне, що те саме буде цього разу. Тому мені дуже сумно, що це закінчується. Адже ми граємо для людей!"

ТСН

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