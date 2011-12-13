Спілберг зніме Парк Юрського періоду-4
Закінчує фільм Авраам Лінкольн
Стівен Спілберг планує зайнятися зйомками "Парку Юрського періоду 4" після того, як закінчить роботу над фільмом "Авраам Лінкольн".
"Я був дуже зайнятий зйомками "Бойового коня", "Пригод Тінтіна". Зараз я знімаю "Авраама Лінкольна" і планую випустити новий "Парк Юрського періоду", - заявив Спілберг.
Слід зазначити, що режисер і раніше натякав на продовження франшизи. Щоправда, він і до цих пір не пояснив, в якій функції виступить сам - продюсера чи режисера. Всі подробиці про четверту частину фільму Спілберг поки тримає в секреті.
Як відомо, перші дві частини трилогії - "Парк Юрського періоду" і "Парк Юрськогоперіоду 2: Загублений світ" зняті Спілбергом в 1993 і 1997 роках, також він спродюсував третій "Парк".
За чутками в Інтернеті, у четвертій частині будуть задіяні Джефф Голдблюм, Лора Дерн і Сем Ніл, що знімалися в попередніх частинах "Парку".