Спілберг зніме Парк Юрського періоду-4

Стівен Спілберг планує зайнятися зйомками "Парку Юрського періоду 4" після того, як закінчить роботу над фільмом "Авраам Лінкольн".

"Я був дуже зайнятий зйомками "Бойового коня", "Пригод Тінтіна". Зараз я знімаю "Авраама Лінкольна" і планую випустити новий "Парк Юрського періоду", - заявив Спілберг.

Слід зазначити, що режисер і раніше натякав на продовження франшизи. Щоправда, він і до цих пір не пояснив, в якій функції виступить сам - продюсера чи режисера. Всі подробиці про четверту частину фільму Спілберг поки тримає в секреті.

Як відомо, перші дві частини трилогії - "Парк Юрського періоду" і "Парк Юрськогоперіоду 2: Загублений світ" зняті Спілбергом в 1993 і 1997 роках, також він спродюсував третій "Парк".

За чутками в Інтернеті, у четвертій частині будуть задіяні Джефф Голдблюм, Лора Дерн і Сем Ніл, що знімалися в попередніх частинах "Парку".

ТСН