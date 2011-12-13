Віра Брежнєва перетворилась на брюнетку
13:37, 13 грудня 2011Культура
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Нове відео на пісню "Sexy Bambina"
Співачка Віра Брежнєва випустила у світ нове відео на пісню "Sexy Bambina", де вона постає у звичайній для себе іпостасі - рокової красуні. Щоправда, інтрига відео розкривається тільки на останніх секундах.
Крім того, Брежнєва таки зуміла здивувати. На відео виступає не розкішна білявка, а не менш розкішна брюнетка.
Еротична напівпрозора гіпюрова сукня вигідно підкреслює спокусливе тіло співачки, а голодний доберман чомусь шукає нагоди, щоб залишити її й зовсім без одягу - час від часу підбігаючи і висмикуючи шматки сукні.
Чи вдалося це собаці - можна побачити на відео.
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