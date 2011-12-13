Віра Брежнєва перетворилась на брюнетку

Співачка Віра Брежнєва випустила у світ нове відео на пісню "Sexy Bambina", де вона постає у звичайній для себе іпостасі - рокової красуні. Щоправда, інтрига відео розкривається тільки на останніх секундах.

Крім того, Брежнєва таки зуміла здивувати. На відео виступає не розкішна білявка, а не менш розкішна брюнетка.

Еротична напівпрозора гіпюрова сукня вигідно підкреслює спокусливе тіло співачки, а голодний доберман чомусь шукає нагоди, щоб залишити її й зовсім без одягу - час від часу підбігаючи і висмикуючи шматки сукні.

Чи вдалося це собаці - можна побачити на відео.

ТСН