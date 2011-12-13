У буферній зоні Софії Київської будуватимуть спорткомплекс?

Влада Києва планує нове будівництво в буферній зоні Софії Київської – на вулиці Прорізній, 14 буде побудовано спортивний комплекс.

Як заявив голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ, відповідне питання розглядатиметься на сесії Київради 15 грудня 2011 року, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

«Замість спортивного майданчика гімназії № 48 хочуть побудувати спортивний комплекс. По-перше, далеко не завжди в побудовані біля шкіл новітні спортивні комплекси пускають учнів шкіл. Часом вони перетворюються на потужні комерційні заклади. По-друге, проти будівництва на п’ятачку між будинками нової споруди категорично виступають жителі навколишніх будинків. Ну й додайте таку «дрібницю»: будівництво відбуватиметься в буферній зоні Софії Київської на особливо цінних землях», - сказав О.БРИГИНЕЦЬ і додав, що таке будівництво має бути як мінімум узгоджене з ЮНЕСКО та місцевими і національними пам’яткоохоронними органами.

«Зрозуміло, ніяких узгоджень не зроблено», - зазначив О.БРИГИНЕЦЬ.

На думку депутата, прийняттям рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, який передбачає побудову спортивного комплексу на Прорізній, 14, влада спровокує новий громадський конфлікт, а також дасть нові підстави ЮНЕСКО ставитися до нашого міста як до антикультурної резервації, якою керують культурно неосвічені варвари.

«Сподіваюсь, що депутати Київради не підтримають цей проект рішення, щоб не ганьбити київську владу в очах киян, а Київ в очах світової громадськості», - висловив сподівання О.БРИГИНЕЦЬ.

Проект рішення Київради «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації на вул. Прорізній, 14 у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування гімназії № 48 та прибудови спортивного комплексу» внесений на сесію Київради 15 грудня 2011 року.