Вакарчук першим в Україні зіграв в інтернеті безкоштовний концерт

Концерт культових українських музикантів безкоштовно, не виходячи з дому презентував Святослав Вакарчук 13 грудня.

Раніше такі проекти - онлайн-концерти - спільно з ресурсом Youtube реалізовували такі відомі світові колективи як Coldplay та U2.

Готував цей проект Святослав кілька останніх місяців разом із найкращими музикантами України.

Про початок свого сольного проекту, несхожого на "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук оголосив ще в липні цього року. І робити його вирішив лише з найкращими музикантами: чого тільки вартий колишній океанівець, улюблений клавішник Земфіри і просто Піанобой Дмитро Шуров, або колишній учасник групи "Пятница", давно сольний артист та актор Сергій Бабкін.

Гурт суперменів альбом записав у одній з культових студій Брюселя. Так і виникла назва проекту. Наразі хлопці випустили англомовний сингл.

І от сьогодні все набуте тяжкою працею хлопці безкоштовно видали в інтернет. Обіцяють: цей концерт лише перший сюрприз.

ТСН.ua