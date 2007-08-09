Театр на Андріївському узвозі добудують в наступному році

Київський театр на Подолі на Андріївському узвозі влада столиці обіцяє відкрити в наступному році.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації, це буде сучасний комплекс на 354 місця загальною площею 2 тис 816 квадратних метрів з новітнім освітленням, звуковим оснащенням, кондиціонуванням повітря тощо.

За повідомленням начальника Головного управління економіки та інвестицій Марини ЛУКАШИНОЇ, нині вже виконано великий обсяг будівельних робіт. До кінця року накриють дах, встановлять вікна, двері, проведуть внутрішні інженерні роботи та підключать опалення, що дасть змогу продовжувати облаштування споруди в зимовий період та вчасно її ввести в експлуатацію.

Водночас М.ЛУКАШИНА зазначила, що поки залишаються невирішеними кілька важливих питань: забезпечення будівництва підпірної стіни на задньому фасаді театру, облаштування внутрішнього дворика для відпочинку відвідувачів, акторів і працівників установи та реконструкція трансформаторної підстанції.

Будівництво театру розпочали у 2004 р. Кошторисна вартість проекту на той час становила 25,3 млн. грн. Більша частина виділених коштів, за інформацією КМДА, уже освоєна.