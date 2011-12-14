Колекцію коштовностей Елізабет Тейлор продали за рекордну суму

Колекцію коштовностей, які належали Елізабет Тейлор, продано з аукціону в Нью-Йорку за рекордну суму в 115 млн. доларів.

Ставки підвищувалися дуже швидко, і багато лотів йшли за ціною, що у рази перевищувала попередні прогнози, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Серед більш ніж 200 експонатів колекції - діамантове намисто Cartier з великою перлиною, відомою як "Ла Перегріна", яку підняли з морського дна ще у XVI столітті, - подарунок Елізабет Тейлор від чоловіка, актора Ричарда Бертона. Кольє було продано за рекордною ціною майже в 12 млн. доларів.

Елізабет Тейлор померла у Лос-Анджелесі цього року у віці 79 років.