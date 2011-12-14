На Тернопільщині виявили поховання розстріляних 1943 року євреїв

У селі Копичинці Гусятинського району Тернопільської області під час упорядкування сміттєзвалища виявили поховання розстріляних євреїв.

Як повідомив УНІАН голова сільради Іван ВОРОБЕЦЬ, сміттєзвалище розташоване за 100 м від села.

За його словами, у 1992 році до села з Ізраїлю приїхав чоловік, який єдиний зумів врятуватися під час розстрілу. «Він наймав екскаватор у колгоспі, вони шукали це захоронення, але так тоді і не знайшли. Цей чоловік розповідав, що 15 листопада 1943 року поблизу нашого села розстріляли 84 євреїв з Копичинців і прилеглих сіл. У пам’ять про загиблих матір, батька ті інших розстріляних він встановив пам’ятну плиту, то вона тепер виявилась у 25 м від місця розстрілу», – зазначив І.ВОРОБЕЦЬ.

Про знахідку керівництво села повідомило райдержадміністрацію та єврейську громаду у Тернополі.