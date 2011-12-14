Влада планує відкрити в столиці 68 ковзанок

Мерія планує залити 68 льодових майданчиків у всіх районах столиці. Однак, зазначили у мерії, все залежатиме від погоди.

"Якщо постійно буде мінусова температура повітря, то у цьому році в Києві працюватимуть 68 ковзанок, а торік їх було лише 40", - сказав газеті Сегодня в. о. начальника главку у справах сім`ї, молоді та спорту КМДА Володимир Вовк.

У КМДА також зазначають, що кошти на обладнання ковзанок дадуть бізнесмени, пише газета.

Скільки буде коштувати покататися на ковзанці цього року поки що невідомо.

Як повідомлялося, Київська міськдержадміністрація вирішила встановити тимчасову льодову ковзанку на Контрактовій площі.

